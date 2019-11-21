تنافس إيطالي إنجليزي لضم الجزائري يوسف عطال

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل تشيلسي الإنجليزي في منافسة مع عدد من الأندية الأوربية أبرزها ميلان الإيطالي، على ضم نجم منتخب الجزائر يوسف عطال

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود رغبة لدى النادي الإنجليزي في التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف عطال، نجم فريق نيس الفرنسي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن عطال (23 عاماً) دخل في حسابات تشيلسي، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي مهتم بالتوقيع مع عطال في أقرب وقت ممكن.

لكن المشكلة التي ستواجه البلوز، هو امتداد عقد النجم المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده اخيراً، حتى عام 2023، مما سيجعل هناك صعوبة في التفاوض.

كما ينتظر الفريق اللندني قرار المحكمة الرياضية "كاس" للنظر في الطعن الذي قدمه، على عقوبة الحرمان من ضم لاعبين جدد، وبناء عليه سيتخذ قراره النهائي سواء بالدخول بفترة الانتقالات الشتوية لضم لاعبين لتدعيم صفوفه بمنتصف الموسم أو لا.

ويتمتع عطال باهتمام كبير من قبل أندية أوروبية كبيرة، من ضمنها ميلان، الذي يسعى لضمه إلى جوار مواطنه إسماعيل بن ناصر، الحائز على جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا، والذي انضم إلى الروسينيري مطلع هذا الموسم، قادمًا من إمبولي.