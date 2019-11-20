حالة تأهب في شرطة بيرو لنهائي ليبرتادوريس

المصدر: أ ف ب

رفعت الشرطة البيروفية جهوزيتها تحسبا لنهائي مسابقة "كوبا ليبرتادوريس" لكرة القدم والتي تجمع بين حامل اللقب الأرجنتيني ريفربليت ومنافسه البرازيلي فلامينغو، وتقام للمرة الأولى في العاصمة ليما يوم السبت.

وأفاد قائد الشرطة المحلية في ليما الكولونيل هربرت راموس وكالة فرانس برس أن الشرطة "في حالة تأهب قصوى" وأن "الأمن لنهائي كأس ليبرتادوريس مضمون تماما"، فيما يتوقع حضور أكثر من 20 ألف مشجع من الأرجنتين والبرازيل.

وستنشر السلطات المحلية 4 آلاف شرطي لتأمين الأمن، إضافة إلى طوافات وطائرات مسيّرة بدون طيار "درونز" تحسبا لأعمال شغب قد تقع قبل أو بعد المباراة.

وتقدر سعة ملعب "مونومنتال" في ليما الذي يستضيف النهائي بنحو 80 ألف متفرج، فيما تعاني كرة القدم البيروفية من العنف المتزايد في الملاعب خلال مباريات الأندية الأكثر شعبية في البلاد. وقتل شابان في السابع من الشهر الحالي في ليما جراء اعمال عنف نشبت بين جماهير ناديي أليانزا وأونيفرسيتاريو.

وتستقبل ليما نهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى منذ إنشاء البطولة عام 1960، وذلك عقب قرار اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" نقل النهائي من تشيلي إلى البيرو على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية منذ نحو أكثر من شهر في تشيلي وأدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل ودفعت الحكومة الى إلغاء أحداث كبيرة كانت مقررة في البلاد في الشهرين الحالي والتالي، أبرزها قمة اقتصادية وأخرى متعلقة بالمناخ.

وهو العام الثاني تواليا يضطر فيه اتحاد أميركا الجنوبية إلى نقل مكان مباراة نهائية للمسابقة الأهم لأندية القارة، علما بأن نهائي هذا الموسم هو الأول الذي يقام بنظام مباراة واحدة بدلاً من ذهاب وإياب كما جرت العادة. واضطر الاتحاد في الموسم الماضي إلى نقل مباراة الإياب في الدور النهائي بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تعرض حافلة بوكا للاعتداء من مشجعي ريفر بليت.