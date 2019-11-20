تعرف على قيمة راتب مورينيو مع توتنهام

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية، الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيتقاضى في "توتنهام هوتسبير" راتباً سنويا قدره 15 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل ضعف ما كان يتقاضاه المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو.

وأعلن توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان، أنه أقال مدربه بوتشيتينو بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي: "كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير، وهذا القرار لم تتخذه الإدارة ببساطة أو في عجلة. للأسف النتائج في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي كانت محبطة للغاية".

وسيحصل المدرب الأرجنتيني على تعويض ضخم جرّاء الإقالة، وهو مبلغ يصل إلى 15 مليون دولار، وفقا لشرط في عقده.

ونجح بوتشيتينو بوضع بصمته على النادي اللندني خلال 5 مواسم قضاها معه، أصبح فيها النادي من ضمن الأربعة الكبار في إنجلترا، كما وصل معهم لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وعلّق مورينيو على انضمامه لتوتنهام قائلا: "أنا فخور بالانضمام إلى ناد يملك إرثا كبيرا وأنصارا شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الأكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا المشروع".

وبات توتنهام ثالث فريق إنجليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشلسي ومانشستر يونايتد، حيث قاد الأول إلى إحراز اللقب المحلي ثلاث مرات، والثاني إلى إحراز كأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

كما سبق لمورينيو تدريب بورتو البرتغالي، وقاده إلى إحراز دوري أبطال أوروبا وإنتر ميلان، وحقق ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)