رونالدو يهدد يوفنتوس بالرحيل في هذه الحالة ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي رغبته بالعودة إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة إذا فشل فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويعيش رونالدو موسماً مضطرباً مع فريق السيدة العجوز بقيادة ماوريسيو ساري، فيما ادعى الصحفي الإسباني إدواردو إندا أن رونالدو هدد بالرحيل ما لم يفز بدوري الأبطال خلال هذا الموسم.

وعبر اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً عن غضبه الشديد إثر استبداله في المباراة الأخيرة ضد ميلان، حيث قام بالنظر إلى ماريسيو ساري بشكل يشبه الاستحقار وهو يشتم والدة مدربه

وقال إدواردو إندا خلال مشاركته في برنامج تشيرنجيتو الإسباني التلفزيوني : “كريستيانو رونالدو قد يغادر يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي إذا لم يفز بدوري الأبطال ، لقد أكد هذا الشيء بوضوح ”.

وتابع بقوله : “رونالدو ذهب إلى تورينو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادٍ ثالث ولكن يبدو أن الأمور أصبحت معقدة ، ومع ذلك فإن مانشستر يونايتد حريص على إعادته إذا كان التوقيع معه مجانياً ”.