مورينيو مدرباً جديداً لتوتنهام

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن فريق توتنهام الانجليزي اليوم الأربعاء عن تعيينه لجوزيه مورينيو مدرباً جديداً للفريق بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-2023.

ويعود المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما للتدريب لأول مرة منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، وسيحل محل ماوريسيو بوكيتينو الذي تم إقالته يوم أمس الثلاثاء.

وكان دانيال ليفي، رئيس النادي قد قال بعد خبر الإقالة: "كنا مترددين جداً للقيام بهذا التغيير والقرار الذي اتخذه مجلس الإدارة لم يكن سهلاً وليس مستعجلاً".

مضيفاً: "يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة وما جعل القرار أصعب الأوقات التي لا تنسى التي أمضيناها مع ماوريسيو وجهازه الفني لكننا قمنا بذلك من أجل مصلحة النادي".