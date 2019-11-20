قائمة المنتخبات الـ 20 المتأهلة إلى "يورو 2020"

المصدر: وكالات

أسدلت الملاعب الأوروبية، أمس الثلاثاء، الستار على الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

وفيما يلي قائمة المنتخبات الـ 20 المتأهلة إلى نهائيات "يورو 2020".

المجموعة الأولى (A):

- إنجلترا

- التشيك

المجموعة الثانية (B):

- أوكرانيا

- البرتغال

المجموعة الثالثة (C):

- ألمانيا

- هولندا

المجموعة الرابعة (D):

- سويسرا

- الدنمارك

المجموعة الخامسة (E):

- كرواتيا

- ويلز

المجموعة السادسة (F):

- إسبانيا

- السويد

المجموعة السابعة (G):

- بولندا

- النمسا

المجموعة الثامنة (H):

- فرنسا

- تركيا

المجموعة التاسعة (I):

- بلجيكا

- روسيا

المجموعة العاشرة (J):

- إيطاليا

- فنلندا

وستنضم إلى المنتخبات الـ 20 المتأهلة، 4 منتخبات أخرى بمرحلة الملحق الأوروبي.

وستقام مباريات النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، وبمشاركة 24 منتخبا.