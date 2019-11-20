توتنهام يقيل مدربه الأرجنتيني بوكيتينو

المصدر: د ب ا

أقال نادي توتنهام الانجليزي مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وجهازه الفني الثلاثاء بعد خمسة أشهر على بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك بسبب البداية السيئة للفريق اللندني في الدوري المحلي.

وأصدر النادي اللندني صاحب المركز الرابع عشر محلياً بياناً جاء فيه "يعلن النادي الاستغناء عن خدمات المدرب ماوريسيو بوكيتينو وجهازه الفني المؤلف من خيسوس بيريز، ميغيل داغوستينو وانطوني خيمينيز".

وأضاف "النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي كانت مخيبة جداً".

وحقق توتنهام الفوز 3 مرات فقط في آخر 12 مباراة الموسم الفائت، ومثلها في 12 مباراة منذ مطلع الموسم الحالي.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي "كنا مترددين جداً للقيام بهذا التغيير والقرار الذي اتخذه مجلس الإدارة لم يكن سهلاً وليس مستعجلاً".

وتابع "يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة وما جعل القرار أصعب الأوقات التي لا تنسى التي أمضيناها مع ماوريسيو وجهازه الفني لكننا قمنا بذلك من أجل مصلحة النادي".

وكان بوكيتينو استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادما من ساوثمبتون.

ولطالما تردد اسم بوكيتينو لتدريب ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي في الأشهر الأخيرة وبايرن ميونيخ الألماني مؤخراً بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش وتعيين هانزي فليك مدرباً مؤقتاً.

أما بالنسبة لخليفة بوكيتينو في توتنهام، فقد برز في الآونة الأخيرة اسم البرتغالي جوزيه مورينيو.