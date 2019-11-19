البرازيل تضرب كوريا الجنوبية بثلاثية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حقق المنتخب البرازيلي فوزاً بثلاثية نظيفة على نظيره الكوري الجنوبي في المباراة الودية التي جرت اليوم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وأنهت البرازيل جولتها العالمية بفوز هو الأول لها منذ 5 مباريات ليختتم "السامبا" مبارياته في عام 2019 بانتصار معنوي قبل أن يبدأ "السيليساو" الاستعداد لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق في مارس المقبل.

وقدم نجوم السامبا أداء أفضل مما ظهروا عليه في الودية الأخيرة التي أقيمت في الرياض أمام الأرجنتين وانتهت لصالح الأخير بهدف ليونيل ميسي.

افتتح لوكاس باكيتا الثلاثية البرازيلية برأسية في الدقيقة التاسعة مستغلاً عكسية رائعة من رينان لودي، وأضاف فيليبي كوتينهو الهدف الثاني من تسديدة رائعة من كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم نجوم السامبا بهدفين نظيفين.

وواصلت البرازيل تفوقها في شوط المباراة الثاني لينجح الظهير الأيمن دانييلو في إحراز الهدف الثالث بتسديدة سكنت أعلى الزاوية اليمنى لحارس كوريا الجنوبية.

ولم يتمكن "محاربو التايجوك" من تهديد مرمى حارس البرازيل اليسون بيكر بكرات خطيرة إلا في مناسبات قليلة عبر تسديدات من خارج المنطقة، وفشل رفاق نجم توتنهام سون هيونغ مين في هز شباك المنتخب البرازيلي لتنتهي المباراة بفوز "السيليساو" بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.