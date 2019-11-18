نادٍ إيطالي يقيل مدربه بسبب الفوز 27-0

المصدر: البيان الإلكتروني

في سابقة بتاريخ كرة القدم العالمية أقال نادي إنفيكتاساورو الإيطالي، مدرب فريق الشباب بالنادي، بسبب قيادته الفريق للفوز على مارينا كالتشيو بنتيجة 27-0.

ورأت إدارة نادي إنفيكتاساورو، المنتمي لمدينة جروسيتو الإيطالية، أن المدرب لم يحترم الخصم من خلال تسجيل 27 هدفاً في مرماه.

وقال باولو بروجيلي، رئيس النادي، في بيان رسمي: "لقد تفاجأنا بواقعة فوز فريق الشباب بالنادي على فريق مارينا كالتشيو بنتيجة 27-0".

وأضاف: "ما حدث يتنافى مع قيم كرة القدم، يجب دائماً احترام الخصم، وهو ما لم يحدث اليوم، كرئيس للنادي أعتذر بشدة لنادي مارينا".

وتابع: "قررنا بالإجمال إقالة المدرب ريتشيني، على مدربينا تعليم اللاعبين الشباب احترام الخصم قبل تدريبهم، وهذا لم يحدث في المباراة".

واختتم البيان: "يجب احترام الخصم دائماً، تلقينا الأمر بدهشة كبيرة، فالقيم التي تعلمتها طوال حياتي هي النقيض تماماً لما حدث اليوم".