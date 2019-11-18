تعرف على أسباب فشل انتقال دي ليخت لبرشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، كواليس فشل صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، وانتقاله إلى يوفنتوس.

وقال أبيدال في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "لم يرغب دي ليخت في المجيء، لقد أعطاني شعوراً بأنه غيَّر رؤيته، حيث أراد اللعب أساسياً، وفي برشلونة لا يمكن ضمان ذلك".

وتابع: "لا أعرف إذا كان لديه الرغبة في المجيء إلى كامب نو أم لا، ولكن بعد انضمامه إلى يوفنتوس، فالإجابة واضحة".

جدير بالذكر أن دي ليخت جلس بديلا في أول مباراة رسمية ليوفنتوس في الكالتشيو هذا الموسم، لصالح الثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني، لكن إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي، جاءت في صالح المدافع الهولندي.