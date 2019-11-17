أخيراً مورينيو يحدد وجهته المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أخيراً فكر المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير، بعد عام من دون وظيفة، حسبما كشفت تقارير صحفية بريطانية، الأحد.

ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية، يدرك مورينيو جيداً أن ريال مدريد الإسباني قد يفتح له الباب في أي وقت، حيث أثيرت أحاديث عن عودة "سبيشال وان" إلى "سانتياغو برنابيو" بسبب خلافات مع المدرب الحالي زين الدين زيدان.

وقال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين لبعض أصدقائه، إنه "واثق من أن المنصب ينتظره" في ريال مدريد إذا أراد ذلك.

لكن مصادر كشفت لـ"صن" أن مورينيو لن يقبل العرض بسهولة، بسبب تطلعه لتدريب توتنهام هوتسبير الذي يمر بموسم سيئ للغاية.