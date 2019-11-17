إنجلترا تنهي تصفيات يورو 2020 بصدارة مجموعتها

المصدر: أ ف ب

أنهى المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020 بفوز سابع له في المجموعة الأولى، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب مضيفه الكوسوفي 4-صفر الأحد في الجولة الأخيرة.

وأحرز أهداف إنجلترا كل من هاري وينكس (32) وهاري كين (79) وماركوس راشفورد (83) ومايسون مونت (90+1).

وكان فريق المدرب غاريث ساوثغيت حسم بطاقته الى النهائيات القارية في الجولة الماضية بعد أن خرج منتصراً من مباراته الدولية الألف بنتيجة كاسحة أيضاً على مونتينيغرو بسباعية نظيفة، ضامنا تأهله بصحبة تشيكيا وصدارة المجموعة بفارق 7 نقاط عن الأخيرة التي منيت الأحد بهزيمة ثانية على يد مضيفتها بلغاريا بهدف سجله فاسيل بوجيكوف (56)

وعلى الرغم من هامشية المباراة، لم يتراخ منتخب "الأسود الثلاثة" الذي عاد اليه جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ بعد أن استبعد في المباراة الماضية ضد مونتينيغرو بسبب اشكال في التمارين مع مدافع ليفربول جو غوميز على خلفية المنافسة بين فريقيهما في الدوري الممتاز وخسارته ورفاقه أمام "الحمر" المتصدرين 1-3.

وجدد المنتخب الإنجليزي تفوقه على نظيره الكوسوفي الذي خسر ذهاباً في مباراة مثيرة 3-5، وأنهى منافسات المجموعة ثالثا لكنه سيحظى بفرصة ثانية للتأهل إلى النهائيات من خلال ملحق دوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل كونه تصدر مجموعته في المستوى الرابع من البطولة القارية الجديدة التي ستمنح أربع بطاقات للنسخة السادسة عشرة المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة.