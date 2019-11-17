فان دايك يغادر معسكر الطواحين ويثير قلق ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الأحد عن انسحاب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول من معسكر منتخب الطواحين، الأمر الذي أثار قلق جماهير الريدز.

وخاض فان دايك مباراة إيرلندا الشمالية رفقة منتخب بلاده هولندا، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن تصفيات بطولة يورو 2020، ورغم أنه تبقى مباراة أخرى للفريق ضد إستونيا، إلا أن مدافع الريدز غادر المعسكر التدريبي وقرر العودة لليفربول.

ولم يكشف الاتحاد الهولندي عن السبب الذي جعل فان دايك يغادر تدريبات المنتخب، واكتفى بتعبير “أسباب شخصية” خلال البيان الذي نشره، دون توضيح إن كان اللاعب يعاني من أي مشاكل بدنية أم لا.

وأثار هذا القرار الخوف لدى جماهير ليفربول الغير مطمئنة على سلامة فان دايك، لاسيما وأن الفريق تنتظره مباريات مهمة الأسبوع المقبل ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي ونابولي في دوري أبطال أوروبا.