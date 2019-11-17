رونالدو يرد بقسوة على هتافات جمهور لوكسمبورغ

المصدر: البيان الإلكتروني

رد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو على هتاف "مستفز" من جماهير لوكسمبورغ، خلال مباراة لوكسمبورغ والبرتغال في بطولة "يورو 2020 عبر تسجيل هدفه الدولي رقم 99 في مسيرته الكروية، والبقاء على بُعد هدف واحد من نادي المئة الذي يضم حالياً لاعباً واحداً.

وخلال مباراة لوكسمبورغ والبرتغال، دأبت جماهير الضيوف إلى الهتاف "ميسي.. ميسي"، مع لمس رونالدو للكرة، في إشارة إلى أفضلية النجم الأرجنتيني على ما يبدو. بحسب ما ذكر موقع سكاي نيوز

وكانت الجماهير ترد بذلك على غضب رونالدو، الذي لم يستمتع بالأجواء الممطرة، وكان يشير بانزعاج إلى سوء أرض الملعب بعدما سدد كرة خارج الملعب في الشوط الأول.

ورغم ذلك، أحرز قائد البرتغال هدفه الدولي رقم 99 ليقود بطل أوروبا للفوز 2-صفر على لوكسمبورغ، في أجواء صعبة، الأحد، والتأهل إلى بطولة "يورو 2020".