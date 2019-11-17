إقالة مدرب في الدوري الإيطالي لأغرب سبب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت إدارة نادي إنفيكتاسورو الإيطالي، اليوم الأحد، طرد ماسيميليانو ريتشيني، مدرب فريق الشباب، بعد الفوز على مارينا كالتشيو27-0.

ووفقًا لشبكة "بليتشر ريبورت"، فإن باولو بروجيلي، رئيس إنفيكتاسورو، أصدر بياناً، أعلن فيه إقالة المدرب ريتشيني، واعتذر خلاله عما حدث، مشدداً على أن ذلك يعد عدم احترام للخصم، ويتناقض مع قيم الفريق.

وقال رئيس النادي: "لقد صُعقنا وشعرنا بالأسف، عندما سمعنا أن فريق الشباب تغلب على مارينا كالتشيو بنتيجة (27-0).. قيم الفريق تتناقض مع هذا الأمر، علينا احترام الخصم دائمًا وهذا لم يحدث اليوم".

وأضاف: "كرئيس للنادي، أعتذر بشدة لنادي مارينا، وأعلن أننا قررنا بالإجماع إقالة المدرب.. على مدربينا واجب تدريب اللاعبين الشباب، لكن قبل كل شيء تثقيفهم أولا، وهذا لم يحدث اليوم".

جدير بالذكر أن فريق مارينا كالتشيو، كان يعاني مجموعة من الإصابات، كما شارك أحد اللاعبين كحارس مرمى، نظراً لعدم وجود حارس جاهز