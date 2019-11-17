إيفان راكيتيتش يفكر في مغادرة برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

علق إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، على رغبة نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش، في الرحيل عن كامب نو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد خروجه من حسابات المدير الفني إرنستو فالفيردي.

وقال أبيدال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "‏قرار راكيتيتش حول مستقبله متروك له، مع احتمال رحيله في يناير المقبل".

وأضاف: "سوف أتحدث معه مرة أخرى، على الرغم من أنني تحدثت معه بالفعل، ولكن عليك أن تكون شفافا، وتوضح ما يفكر فيه المدرب، وما يفكر فيه اللاعب، وما هي خطة العمل في الفريق".

ويدرك أبيدال أن راكيتيتش غير سعيد بوضعه الحالي في برشلونة، بعد أن كان لاعباً أساسياً على مدار المواسم الماضية.

وأكد: "بالطبع يشعر بالحزن لأنه لا يلعب كثيراً، مثله مثل كل لاعب في نفس موقفه".

وتابع: "صحيح أنه لاعب يتمتع بكاريزما أكثر من غيره، وقد لعب الكثير من المباريات على مستوى عالٍ، لكن بالنسبة لي، لا شيء سيغير موقفه أو موقف أي لاعب آخر لا يشارك، لأن المشكلة هي دقائق اللعب"