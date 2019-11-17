بوغبا يرفض يوفنتوس ويختار وجهة أخرى

المصدر: البيان الإلكتروني

أدار النجم الفرنسي بول بوغبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي ظهره لكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي و قرر اختيار وجهة أخرى بعد محطة اليونايتد.

ومن حق بوغبا الرحيل عن كتيبة الشياطين الحمر في نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم راحته داخل أسوار أولد ترافورد.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أخيراً بأن بوغبا مطلوب في كتيبة يوفنتوس حيث يريد فريقه السابق ضمه واعادته لإيطاليا لترميم خط الوسط.

ويمني كريستيانو النفس بالحصول على خدمات بوغبا ليكون اليوفي في أفضل شكل ممكن لكي يتمكن من المنافسة على كل الألقاب الممكنة.