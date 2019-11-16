بنزيما يرد بقوة على رئيس الاتحاد الفرنسي

المصدر: البيان الإلكتروني

رد كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بقوة على التصريحات التي أطلقها مؤخراً نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وكان لو جريت قال: "مغامرة بنزيما مع فرنسا انتهت، إنه لاعب رائع، ولا أشكك إطلاقا في قدراته، وفي ريال مدريد أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لكن مغامرته مع الديوك انتهت".

وكتب بنزيما، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نويل اعتقدت أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، ولكن عليك أن تعرف أنني فقط من أقرر موعد نهاية مسيرتي الدولية".

وأضاف: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب مع أحد البلدان التي أكون مؤهلاً للتواجد معها، وسنرى ما سيحدث".

يُذكر أن بنزيما -هداف الدوري الإسباني حالياً برصيد 9 أهداف ولم ينضم لصفوف المنتخب الفرنسي منذ عام 2015، على خلفية الأزمة الشهيرة مع زميله في صفوف الديوك آنذاك فالبوينا، رغم تبرئة اللاعب ذو الأصول الجزائرية بعد ذلك.



وبرر ديدييه ديشامب المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي، استبعاده لبنزيما من خططه بأنه قرار فني فقط وليس لأي أسباب أخرى.