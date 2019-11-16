فنلندا تتأهل إلى نهائيات أوروبا للمرة الأولى في تاريخها

المصدر: ا ف ب

بلغت فنلندا نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على ضيفتها ليشتنشتاين 3-صفر الجمعة في هلسنكي في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات 2020.

وتدين فنلندا بفوزها إلى مهاجم نوريتش سيتي الإنجليزي تيمو بوكي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء و75 بعدما افتتح لها مهاجم باتي بوريسوف جاسه تيومينن التسجيل في الدقيقة 21.

وحجزت فنلندا التي لم يسبق لها المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم، البطاقة الثانية عن المجموعة ولحقت بإيطاليا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى.

وهو الفوز السادس لفنلندا في التصفيات مقابل ثلاث هزائم فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق تسع نقاط خلف إيطاليا التي تابعت انتصاراتها المتتالية بتغلبها على مضيفتها البوسنة 3-صفر، فيما منيت بخسارتها السابعة مقابل تعادلين فبقيت في المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على النسخة الاولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.

وحققت فنلندا الأهم بكسبها النقاط التي كانت بحاجة إليها لحسم البطاقة قبل الجولة العاشرة الأخيرة التي تحل فيها ضيفة على اليونان الإثنين المقبل.

العلامة الكاملة لإيطاليا

وتابعت ايطاليا مشواره الرائع في التصفيات وحققت فوزها التاسع في تسع مباريات حتى الآن عندما انتزعت فوزا مستحقا من مضيفتها البوسنة بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها فرانشيسكو أتشيربي (21) ولورنتسو إينسيني (37) وأندرياس بيلوتي (52).

وعززت إيطاليا، الوحيدة إلى جانب بلجيكا لم تهدر اي نقطة في التصفيات حتى الآن، موقعها في الصدارة برصيد 27 نقطة، فيما منيت البوسنة بخسارتها الثانية تواليا والخامسة في التصفيات فتجمد رصيدها عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وحقق مدرب ايطاليا روبرتو مانشيني فوزه العاشر تواليا مع المنتخب وحطم الرقم القياسي الذي حققه المدرب الأسطوري فيتوريو بوتسو بين 15 مايو 1938 و26 مارس 1939.

وفي مباراة ثالثة، صعدت اليونان الى المركز الثالث مؤقتا بفوزها على مضيفتها أرمينيا بهدف وحيد سجله مهاجم باوك سالونيك ديميتريوس ليمنيوس في الدقيقة 34.

ورفعت اليونان رصيدها إلى 11 نقطة بفارق نقطة واحدة امام أرمينيا التي تراجعت إلى المركز الخامس.