ميسي يقود الأرجنتين لانتصار ودي على البرازيل في الرياض

المصدر: د ب ا

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الثأر لمنتخب بلاده وقاده إلى الفوز على نظيره البرازيلي 1 / صفر في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب استاد "جامعة الملك سعود" في الرياض.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 14 وسجله ميسي، نجم برشلونة الإسباني، ليحقق بذلك عودة ناجحة لمنتخب بلاده بعد انتهاء عقوبة إيقافه عن المشاركة الدولية لثلاثة أشهر والتي فرضت عليه بسبب اتهامه لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) بالفساد.

وجاءت المباراة على هامش فعاليات موسم الرياض وضمن استعدادات الفريقين لبدء مسيرتهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 من ناحية والاستعداد للنسخة المقبلة من كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقررة في الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل.

وكان الكونميبول قد فرض عقوبة الإيقاف على ميسي إثر انتقاداته لحكام مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في المربع الذهبي بكوبا أمريكا 2019، والتي انتهت لصالح البرازيل 2 / صفر، ثم اتهم الكونميبول بالفساد والتحيز لمنح البرازيل لقب البطولة.

وجاء فوز الأرجنتين اليوم بعد أكثر قليلا من عام واحد على فوز المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني 1 / صفر وديا في مدينة جدة السعودية.

وقبل صافرة البداية في مباراة اليوم، حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية على النزول إلى أرض الملعب وصافح جميع لاعبي المنتخبين والطاقم التحكيمي كما توجه لمصافحة البدلاء، لتنطلق بعدها المباراة وسط أجواء احتفالية.