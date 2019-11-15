بونوتشي يتكفل بحل أزمة رونالدو وساري

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد ليوناردو بونوتشي، قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، أنه سيتحدث إلى زميله كريستيانو رونالدو، عقب عودة الثنائي من أداء الواجب الوطني، على خلفية اعتراض البرتغالي ضد قرارات مدربه ماوريسيو ساري.

وكان رونالدو قد خرج غاضباً من مباراة ميلان الأخيرة في الكالتشيو، بعد قرار ساري باستبداله عقب مرور 55 دقيقة، إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس مباشرة دون الجلوس على مقاعد البدلاء، كما أساء لمدربه بكلمات مسيئة، وفقاً لتقارير صحفية.

وقال بونوتشي في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "كريستيانو رونالدو؟ أحب أن أتطلع للأمام وليس إلى الخلف، سيكون هناك وقت للحديث والآن أريد أن أفكر في المنتخب الوطني فقط"

وأضاف "رونالدو يلعب مع البرتغال حالياً، وهذا يعني أنه جيد من الناحية البدنية والعقلية كما هو الحال دائما".

وتابع ليوناردو "عندما نعود إلى تورينو سيكون هناك طرق للمناقشة والتحدث، لا يزال أمامنا العديد من المباريات التي سنحتاج فيها أفضل أداء من رونالدو".

وأتم مدافع يوفنتوس "أنا مقتنع بأن هدف رونالدو هو التحسن أكثر من الماضي، من أجل مساعدة يوفنتوس على تحقيق كل الأهداف، هدفه هو الفوز بكل شيء مع يوفنتوس".