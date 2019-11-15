شاهد.. ماني يخطف القلوب بلفتة إنسانية رائعة

واصل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب السنغالي جذب الأنظار وخطف القلوب إليه بلفتاته الإنسانية الرائعة والمميزة.
شاهد.. #ماني يخطف القلوب بلفتة إنسانية رائعةhttps://t.co/y12fgt3WZf#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bWX4wHgGGV— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 15, 2019
وخلال وجوده في معسكر منتخب بلاده مؤخراً تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم السنغالي أثناء نزوله من حافلة منتخب بلاده وهو يساعد أحد العاملين بالفريق ويحمل بعض الأمتعة والمعدات، وانحنى ماني لالتقاط بعض المتعلقات من على الأرض، وحملها معه إلى الداخل، ليخفف العبء على العامل،في لفتة إنسانية رائعة للنجم السنغالي الكبير.