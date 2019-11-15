تعرف على أسباب معاناة رونالدو مع يوفنتوس

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن سر معاناة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، في مواصلة التألق وتسجيل الأهداف هذا الموسم تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن كريستيانو هو آلة تسجيل أهداف، إلا أنه يواجه بعض المشكلات لمواصلة عادته المفضلة هذا الموسم.

وأشار إلى أن أداء رونالدو في الثلث الأخير من الملعب تغير في الموسم الحالي، مع منظومة اللعب التي يعتمد عليها ساري.

وأوضح الموقع أن سر معاناة الدون هجومياً يكمن في أن يوفنتوس تحت قيادة ساري يسير في اتجاه واحد فقط، وهو بناء اللعب وإدارة المباراة من خلال خط الوسط ولا يتم منح أهمية كبيرة للعمل من خلال الأجنحة الهجومية.

وأضاف أن رونالدو يعاني أيضاً بسبب أنه يلعب بجوار مهاجم آخر متقدم في السن مثل جونزالو هيجواين.

ولا يستطيع هيجواين تقديم مجهود بدني كبير أو إضافة على مستوى السرعة، ورغم ذلك يحرص على وجود اسمه دائماً في لائحة الهدافين، ولذلك فإنه يبقى أمام المرمى، ويرفض التضحية بفرصه في التسجيل لصالح الدون من خلال التحرك على الأطراف، كما كان يحدث مع رونالدو من قبل ماريو ماندزوكيتش وكريم بنزيما.