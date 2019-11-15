محمد صلاح يلتقي مشجعات ليفربول الصغار

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

التقى نجم الكرة المصرية، محمد صلاح، لاعب ليفربول، مع عدد من المشجعات الصغيرات للفريق الإنجليزي، وهن يرتدين قميص "الريدز"، في جلسة تصوير خاصة.

وقام اللاعب بنشر مجموعة من الصور عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب فيديو آخر منتشر على مواقع التواصل .

والجدير بالذكر، أن محمد صلاح، كان قد نشر أمس أيضاً، مقطعا مصوراً على حسابه الرسمي في "انستغرام"، يظهر فيه خلال جلسة في دبي لعلاج إصابة بكاحله، والتي حرمته من المشاركة في مباراة المنتخب المصري أمام منتخب كينيا أمس، وستحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام جزر القمر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.