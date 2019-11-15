الرياض تستضيف «سوبر كلاسيكو» التانغو والسامبا

المصدر: الرياض - أ ف ب

يعود نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين لكرة القدم، لمواجهة البرازيل ودياً في سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية، على ملعب الملك سعود في الرياض اليوم، فيما يغيب نجم السيليساو وباريس سان جرمان الفرنسي نيمار، الذي فضل المدرب تيتي عدم استدعائه للقاء التانغو، برغم تعافيه من الإصابة.

وهو العام الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه السعودية السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل، بعد اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله «الجوهرة المشعة» في جدة 16 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز صعب للسامبا بهدف وحيد، سجله جواو ميراندا في الدقيقة الأخيرة، ضمن دورة دولية رباعية.