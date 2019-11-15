زلاتان: عشاق لوس أنجليس عودوا للبيسبول

المصدر: لوس أنجليس- أ ف ب

أعلن نجم كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش أول من أمس، مغادرته لفريق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي بعدما قضى موسمين في صفوفه، دون أن يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب.

ونشر إبراهيموفيتش تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها «لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكراً لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، بالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب، تستمر القصة... الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول». ولم يحقق اللاعب السويدي أي لقب مع الفريق على عكس فرق كثيرة دافع عن ألوانها سابقاً.

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب في فرق مالمو السويدي (1999-2001)، أياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، يوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، إنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)، برشلونة الإسباني (2009-2010)، ميلان الإيطالي (2010-2012)، باريس سان جرمان الفرنسي (2012-2016)، مانشستر يونايتد الإنجليزي (2016-2018).