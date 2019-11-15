«البافاري» يطوي صفحة هونيس

المصدر: برلين- أ ف ب

يطوي العملاق الألماني بايرن ميونيخ اليوم صفحة عتيدة من تاريخه، بتنحي رئيسه أولي هونيس بعد 49 عاماً في أروقته الرياضية والإدارية، شهدت تحقيق النادي قفزة نوعية في عالم كرة القدم، وترافقت مع إدانات أودعته السجن.. وعلى رغم هذه الخطوة البالغة الرمزية، يستبعد أن يصبح اللاعب السابق البالغ من العمر 67 عاماً، خارج الصورة بشكل تام.

ويأتي تنحي هونيس رسمياً خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي الذي يعقد اليوم، وستتم خلاله تسمية هاينر خلفاً له. وستطوي هذه الخطوة حقبة تاريخية للنادي الأبرز في ألمانيا، بدأت مع انضمام هونيس في سن الثامنة عشرة إلى صفوف الفريق عام 1970.