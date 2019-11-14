من اللاعب الذي طلب ميسي قميصه؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يتسابق اللاعبون عادة بعد انتهاء المباريات وبخاصة مع برشلونة الإسباني أو منتخب الأرجنتين، من أجل الحصول على قميص أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، إلا أن الأخير لا يفعل ذلك عادة، لكنه كشف اخيرا أنه أقدم مرة واحدة في مشواره الرياضي على طلب قميص من منافس.

وقال المهاجم البالغ من العمر "32 عاما"، في مقابلة مع قناة "تي واي سي" الرياضية الأرجنتينية، إنه طلب الحصول على قميص الفرنسي زين الدين زيدان عندما كان لاعباً في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأوضح ميسي أن لاعبي الفرق الأخرى هم في العادة الذين يقبلون عليه ويطلبون الحصول على قميصه، وهو الأمر الذي لا يفعله.بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال: "أنا لا أطلب قميص اللاعبين عادة، بل أتبادلها معهم، فإذا لم يطلبها أحد لا أقدمها".

وأضاف أنه "لم يستطع أن يقاوم فرصة الحصول على قميص زيدان أثناء مباراة كلايسكو"، في بداية مشواره مع برشلونة قبل سنوات طويلة. في أشارة إلى المباراة التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة في نوفمبر عام 2005، واحتضنها ملعب "سنتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.