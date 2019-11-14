رونالدو جاهز لخوض مباراة البرتغال وليتوانيا

المصدر: لشبونة - أ ف ب

أكد فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم أن القائد كريستيانو رونالدو في وضع يسمح له بخوض المباراة أمام ليتوانيا اليوم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2020. وقال «هو في وضع جيد وسيلعب المباراة»، وخاض رونالدو الحصة التدريبية مع منتخب بلاده دون أي مشكلات بدنية.

وكان ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس استبدل رونالدو في الدقيقة 55 من المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على ميلان في الدوري، بسبب إصابة طفيفة في الركبة لكن اللاعب أبدى امتعاضه من التبديل، وهو الثاني توالياً، بحسب ما أظهرت لقطات البث التلفزيوني.