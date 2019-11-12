غياب نافاس عن سان جرمان أسبوعين

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، الأحد، أن حارس مرمى المنتخب الوطني وباريس سان جرمان الفرنسي، كيلور نافاس، سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير، بسبب إصابة في الفخذ، في الإحماء قبل مباراة سان جرمان وبريست بالدوري الفرنسي، وسيبتعد نافاس عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده في النسخة الأولى من دوري أمم منطقة الكونكاكاف، ضد كوراساو وهايتي في 15 و18 الجاري، وسيكون في سباق مع الزمن للتعافي قبل مباراة سان جرمان وفريقه السابق ريال مدريد، في 26 منه، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم نافاس إلى لائحة طويلة من المصابين في فريق سان جرمان، منهم كيليان مبابي ونيمار وهيريرا.