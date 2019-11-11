ماذا قال غوارديولا للحكم بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

المصدر: وكالات

توجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي فور نهاية مباراة فريقه أمام ليفربول لطاقم التحكيم وظهر وهو يصافحهم بحدة.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية غوارديولا وهو يصافح الحكام ووضح عليه الغضب من النظرة التي وجهها للحكام، كما قال للحكم الرئيسي وهو يتكلم غاضبا: "شكرا لك.. شكرا لك"، ورددها عدة مرات وهو يصافح باقي الطاقم التحكيمي.

وعقب المباراة وفي تصريحات تلفزيونية، رفض المدرب الإسباني الحديث عن الأخطاء التحكيمية، وطالب من المذيع التوجه للحكم وسؤاله عما إذا كان الفريق يستحق ركلتي جزاء أم لا.