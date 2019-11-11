ديبالا يقود يوفنتوس للفوز على ميلان واستعادة صدارة الدوري الإيطالي

المصدر: البيان الإلكتروني

استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فقدها لمدة 24 ساعة، وذلك بعد فوزه على ضيفه ميلان بصعوبة 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وأحرز باولو ديبالا الهدف الوحيد في الدقيقة 77 بعد مشاركته بدلا من رونالدو في الدقيقة 55، وهي أسرع مرة يغادر فيها المهاجم البرتغالي الملعب منذ انضمامه ليوفنتوس في الموسم الماضي، ليخرج من الملعب متجها إلى غرف الملابس مباشرة وهو غير سعيد بشكل واضح من القرار.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر، الذي تصدر الترتيب أمس عقب فوزه على فيرونا 2 / 1، وتوقف رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره العاشر مقابل التعادل في مباراتين.

فيما تعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لميلان والسابعة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة.