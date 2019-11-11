صورة لصلاح بعد مباراة سيتي تقلق الجماهير

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت صورة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة من القلق لدى جماهير الريدز، وذلك بعد مباراة مانشستر سيتي الأحد والتي حقق فيها ليفربول فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظهر محمد صلاح بعد اللقاء واضعاً ضمادة على قدمه من الخلف بها ثلج، متأثراً بالاصطدام القوي مع فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي خلال المباراة.

وأشارت التقارير الإنجليزية إلى أن محمد صلاح تحامل على نفسه خلال المباراة حيث لم يكن جاهزا بنسبة 100 % لخوض اللقاء بسبب إصابته في الكاحل، ورغم تلقيه ضربة جديدة فى الدقيقة 50 إلا أنه أكمل المباراة حتى الدقيقة 87.