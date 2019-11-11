كلوب يتغنى بهدف صلاح في سيتي

المصدر: البيان الإلكتروني

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالهدف الثاني الذي سجله فريقه ضد مانشستر سيتي برأسية النجم المصري محمد صلاح.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي

وقال كلوب للصحفيين عن الهدف الثاني الذي سجله صلاح: "لا أعتقد أنني رأيت هدفًا مثل هذا من قبل، لقد كان هدفا مميزًا حقا".

وأشاد كلوب بدور الظهيرين في هذا الهدف، إذ جاءت الكرة من أقصى الناحية اليمنى بقدم ترينت ألكسندر أرنولد إلى أندي روبرتسون الظهير الأيسر الذي تقدم بها حتى لعبها عرضية متقنة قابلها صلاح برأسية مباشرة في الشباك.

وواصل "الظهير الأيمن مرر كرة من 60 ياردة إلى الظهير الأيسر الذي لمسها مرتين قبل أن يرسل عرضية من 40 ياردة قابلها صلاح برأسية جميلة، هدف خاص جدا".

وتابع "لقد كانت لحظة جيدة لتسجيل هدف مثل هذا. والهدف الثالث جيد جدًا أيضًا ،عرضية جميلة من جوردن هندرسون لساديو ماني الذي كان في المكان المناسب".

وأضاف المدرب الألماني "في الأهداف الثلاثة كنا نعمل بنشاط، النقاط الثلاث مستحقة".

بعد الثنائية المبكرة في الربع ساعة الأولى للمباراة، أنهى ليفربول اللقاء عمليا بهدف ثالث سجله ساديو ماني مع بداية الشوط الثاني.