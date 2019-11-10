ليفربول يحسم قمة البريميرليغ بثلاثية

المصدر: دبي - عماد الدين ابراهيم

حسم ليفربول قمة البريميرليغ لمصلحته بالفوز على مانشستر سيتي (3- 1) ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ليتربع على الصدارة برصيد 34 نقطة، بعد ان حقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة أمام نادى مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، ويصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي حامل اللقب 9 نقاط.

فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية في 25 نقطة وباتت رحلته للبحث عن الصدارة والدفاع عن لقبه مهمة صعبة

وسجل اهداف ليفربول فابينو ومحمد صلاح وساديو ماني ( ق 6-13- 51) فيما سجل هدف السيتي سيلفا (ق 78)