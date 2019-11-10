أرسنال يبحث عن مدرب جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة أرسنال الإنجليزي، شرعت في رحلة البحث عن منقذ للفريق، الذي يعيش في حالة من التخبط، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري.

وبخسارة أرسنال في الجولة 12 أمام ليستر سيتي 2-صفر، يواصل الفريق حالة الضياع التي أوصلته للمركز السادس في ترتيب البريميرليغ رفقة أوناي إيمري، الذي بات قريبا من الرحيل.

ويتواجد آرسنال حاليا في المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، والهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واهتزت شباك المدفعجية 17 مرة.

وأفادت صحيفة "آس" نقلا عن تقارير بريطانية بأن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ التواصل مع العديد من المدربين لخلافة أوناي إيمري، في تدريب الفريق.