غوارديولا: ليفربول أفضل فريق في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

قبل انطلاق القمة المرتقبة الأحد بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي لكرة القدم أكد بيب غوراديولا أن أفضل فريق في الوقت الحالي في العالم هو ليفربول.

وأوضح المدرب الإسباني، أن اللقاءات التي جمعت فريقه مع ليفربول كانت هي الأصعب بالنسبة له خلال الموسم الماضي، مضيفا أن اللعب على ملعب أنفيلد رود، حيث سيستضيف ليفربول، مانشستر سيتي، هو حالياً الأصعب في العالم.

ويعد أحد أسباب قلق غوارديولا من أي لقاء على ملعب أنفيلد هو جماهير ليفربول.

وعلى الرغم من أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ31 نقطة، متقدما بست نقاط على مانشستر سيتي، الثاني في الترتيب، إلا أن يورغن كلوب يؤكد أن بطولة الدوري لم تحسم بعد، مضيفاً أن "الفترة العصيبة مازالت لم تأت بعد. ولا نفكر الآن، أي تأثير لهذه المباراة على مصير الدوري".