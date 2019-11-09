بالفيديو.. صلاح يمازح مراسلة قناة

المصدر: البيان الإلكتروني

مازح النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مراسلة قناة "ESPN" قبل بداية تدريبات ليفربول استعدادا لمباراة مانشستر سيتي الأحد ، ضمن منافسات الجولة الـ12 في قمة الدوري الإنجليزي.

وكانت ناتالي جيدار مراسلة "ESPN"، تجهز للقيام بتقرير من أمام غرف تبديل ملابس ليفربول، ليأتي صلاح من خلفها ويلوح بيده دون أن تراه.

وفور علمها بتواجد النجم المصري خلفها، سارعت المراسلة بإخراج هاتفها من أجل التقاط صورة سيلفي معه، وفقا لروسيا اليوم.