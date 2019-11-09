منتخب غانا الأوليمبي يخطف تعادلًا صعبًا من الكاميرون

المصدر: د ب ا

خطف المنتخب الأولمبي الغاني تعادلًا صعبًا من نظيره الكاميروني 1 /1، ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، والتي انطلقت مساء الجمعة في القاهرة وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وتقدم فرانك إيفينا للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 58، قبل أن يسجل حبيب محمد هدف التعادل للمنتخب الغاني في الدقيقة 87.

ومنح التعادل كلا المنتخبين نقطة في بداية مشوارهما في البطولة، لينفرد المنتخب المصري بصدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على مالي 1 / صفر في افتتاح البطولة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وجاءت بداية المباراة سريعة، حيث كاد المنتخب الكاميروني يفتتح التسجيل بعد 20 ثانية حينما انطلق ميكويل جوكوا داخل عمق الدفاع الغاني وسدد كرة تصدى لها حارس المرمى كوامي باه، قبل أن تتهادي فوق مرمى المنتخب الغاني.

وسيطر المنتخب الكاميروني على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث حاول تسجيل الهدف الأول الذي يمنحه الاطمئنان في المباراة، خاصة في ظل فوز منتخب مصر في افتتاح البطولة على مالي 1 / صفر، وحصوله على أول ثلاث نقاط.

وجاء الظهور الأول للمنتخب الغاني في المباراة، بمحاولة من لاعبه حبيب محمد عن طريق ضربة رأس، لكن سيمون أوموسولا حارس مرمى الكاميرون كان في الموعد وأبعد الخطر عن مرماه.

وغلب الأداء البدني على أسلوب لعب الفريقين، حيث توقفت المباراة في أكثر من مناسبة بسبب كثرة تدخلات اللاعبين القوية.

وفي الدقيقة 58 سجل فرانك إيفينا الهدف الأول للمنتخب الكاميروني من تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، دون أن ينجح باه حارس مرمى المنتخب الغاني في فعل شيء حيال الكرة.

وكاد بريس إيتيكي يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 63، بعدما سدد كرة أرضية زاحفة لكنها مرت إلى جانب القائم الأيسر للحارس الغاني.

وحاول أوسو كوابينا لاعب المنتخب الغاني مباغتة الحارس أوموسولا، بعدما وضع كرة في أقصى الزواية اليمنى لمرماه، لكن الكرة خرجت بعيدًا عن المرمى الكاميروني في الدقيقة 68.

وسجل حبيب محمد هدف التعادل للمنتخب الغاني، بعد ان استغل خطأ دفاع الكاميرون في نصب مصيدة التسلل ليضع الكرة في شباك الحارس أموسولا في الدقيقة 87.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل 1 / 1 بين المنتخبين الغاني والكاميروني.