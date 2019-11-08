ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة مانشستر سيتي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول صعوبة مباراة مانشستر سيتي المحدد لها بعد غد الأحد على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز .

وقال صلاح إن مشوار ليفربول نحو تحقيق حلم الحصول على لقب الدوري بعد غياب 30 عاماً لا يزال طويلاً، وأن الترتيب قد يتغير خلال 3 مباريات فقط.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 31 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

وأوضح صلاح، فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، "الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن فوز ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم، كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا فى ديسمبر الماضى عندما تقدمنا على مانشستر سيتى بـ 6 أو 7 نقاط".

وتابع نجم ليفربول، "الفوز على مانشستر سيتي فى المباراة المقبلة وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط لا يعنى فوزنا بلقب الدورى الإنجليزي، المشوار لا يزال طويلاً، وتعثرنا في 3 مباريات قد يضعنا في ورطة، علينا ألا نستبق الأحداث ونضع آمالاً عريضة على حسم الدورى الإنجليزي في هذا الوقت المبكر، في الموسم الماضى خسرنا ثلاث مباريات أفقدتنا فرصة تحقيق اللقب".

وأضاف محمد صلاح "لا أهتم كثيراً بما يتوقعه المشجع مني في المباريات طالما أننى أحرز الأهداف والفريق يفوز فالأمور بالنسبة لي على ما يرام، لأن ذلك يمكن أن يفرض ضغطًا كبيرًا على ويجعل مستواي سيئًا".