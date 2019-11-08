بايرن ميونخ يرفض تولي الفرنسي فينغر تدريب الفريق

المصدر: د ب ا

ذكر تقرير صحفي، أمس الخميس، أن نادي بايرن ميونخ رفض تولي الفرنسي أرسين فينغر مسؤولية تدريب الفريق، خلفًا للمدرب الكرواتي المقال نيكو كوفاتش.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن مصدر بالنادي الألماني، تأكيده تواصل المدرب الفرنسي مع كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، مبلغًا إياه رغبته بتدريب بايرن ميونخ، لكن الأخير رفض ذلك موضحًا تقديره التام لرغبة مدرب أرسنال السابق.

وبقي فينغر بدون ناد يدربه منذ رحيله عن أرسنال في نهاية موسم 2017-2018، بعد أن قضى بالنادي 22 عامًا كمدرب للفريق.

ورفض المدرب الفرنسي عددا من العروض منذ تركه أرسنال، بما فيها دور المستشار الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان بايرن ميونخ أقال مدربه كوفاتش، الأحد الماضي، بعد الخسارة القاسية أمام إينتراخت فرانكفورت 1 / 5 في بطولة الدوري.

ويتولى هانز فيلك المدرب المساعد، مهام المدرب المؤقت حيث سيخوض مباراة القمة في الدوري الألماني بالمرحلة المقبلة أمام بوروسيا دورتموند.