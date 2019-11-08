عودة مبابي ومندي لمنتخب «الديوك»

المصدر: باريس - أ ف ب

استدعى ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، وبنجامان ميندي مدافع مانشستر سيتي للانضمام لصفوف المنتخب للمشاركة في آخر مباراتين له ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد مولدوفا وألبانيا.

ويستضيف منتخب «الديوك» نظيره المولدافي الخميس المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على ألبانيا السبت الذي يليه، ضمن منافسات المجموعة الثامنة ويحتاج المنتخب الفرنسي إلى نقطتين فقط لضمان تأهله إلى نهائيات المسابقة الأوروبية.

ويعود مبابي لصفوف المنتخب بعدما غاب بسبب الإصابة عن المباريات الأربع الأخيرة في التصفيات، وتأتي عودة منديو بعد غياب فاق العام حيث كانت آخر مشاركة له ضد هولندا 9 سبتمبر 2018.