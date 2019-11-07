ريفالدو: رودريغو جوهرة الريال

المصدر: أ ف ب

أكد الأسطورة البرازيلية المعتزل ريفالدو لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، أن مواطنه الشاب رودريغو جوس جوهرة نادي ريال مدريد، قادر على إعادة الفريق الأبيض للمستوى الذي كان عليه في فترة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح رودريغو جوس مهاجم ريال مدريد الشاب حديث وسائل الإعلام بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك جلطة سراي وقيادة فريقه للفوز بسداسية نظيفة لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفاز رودريغو بثقة مدربه زين الدين زيدان الذي اعتمد عليه بشكل أساسي في المباريات الأخيرة بعد إصابة جاريث بيل، وتمكن اللاعب من تسجيل 5 أهداف خلال 6 مباريات خاضها فقط، عدا عن صناعته هدف لزميله كريم بنزيما في مباراة الأمس.