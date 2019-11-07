توتنهام يكتسح رد ستار ويقترب من دور الثاني في دوري الأبطال

اقترب توتنهام هوتسبير من حجز مكانه في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أحرز سون هيونج-مين هدفين وأضاف كل من جيوفاني لوسيلو وكريستيان إريكسن هدفا واحدا ليفوز الفريق الإنجليزي 4-صفر على مستضيفه رد ستار بلغراد الأربعاء.

وتركت النتيجة توتنهام في المركز الثاني في المجموعة بسبع نقاط من أربع مباريات متأخرا بخمس نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي ضمن مكانه في دور الستة عشر قبل جولتين من النهاية بتغلبه 2-صفر على ضيفه أولمبياكوس.

ويملك رد ستار ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لأولمبياكوس.

ومنح لوسيلو، المعار من ريال بيتيس الإسباني، التقدم للفريق الضيف بطريقة غريبة في الدقيقة 34 وأضاف سون هدفين سريعين في الشوط الثاني ليخيم الصمت على الجماهير المتحمسة.

وترك البديل إريكسن بصمته عندما هز شباك الحارس ميلان بوريان بعد تمريرة من داني روز المتألق.

وسدد رد ستار مرتين في إطار المرمى في نهاية الشوط الأول وأبعد باولو جازانيجا حارس توتنهام فرصة من ميلان بافكوف بعد نحو 22 دقيقة من البداية لكن توتنهام فرض سيطرته في ليلة دافئة.