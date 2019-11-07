مانشستر سيتي يتعادل مع أتالانتا ويؤجل تأهله لدور الـ16

المصدر: د ب ا

أجل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه أتالانتا الإيطالي أمس الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل دينامو زغرب الكرواتي 3 / 3 مع ضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني.

ورغم التعادل، ظل سيتي في الصدارة برصيد عشر نقاط، متفوقا بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه شاختار دونتسيك ودينامو زغرب، وبقي أتالانتا متذيلا للترتيب بنقطة واحدة.

وبادر رحيم ستيرلينج بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يهدر زميله البرازيلي جابرييل جيسوس ركلة جزاء للفريق الإنجليزي في الدقيقة 43.

وأدرك الكرواتي ماريو بازاليتيش التعادل لأتالانتا في الدقيقة 49، فيما اضطر سيتي للعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة عقب طرد حارس مرماه كلاوديو برافو في الدقيقة 84.

وكان برافو نزل بديلا للحارس الأساسي إيديرسون مورايش قبل انطلاق الشوط الثاني، وفي ظل عدم وجود حارس مرمى آخر في قائمة بدلاء مانشستر سيتي، أجرى الفريق الإنجليزي تبديله الثالث الأخير بنزول اللاعب كايل والكر بدلا من محرز في الدقيقة 87 ليلعب والكر في مركز حراسة المرمى.

ورغم تفوقه العددي لم يتمكن أتالانتا من تسجيل هدف الفوز، ليكتفي بحصد أول نقطة له في المجموعة.