الريال يدك شباك غالطة سراي وسان جيرمان يتأهل للدور الثاني

المصدر: د ب ا

واصل باريس سان جيرمان الفرنسي انطلاقته الرائعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالموسم الحالي وحجز مقعده مبكرا في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة بتغلبه على كلوب بروج البلجيكي 1 / صفر الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى والتي شهدت اليوم أيضا فوز ريال مدريد الإسباني على غالطة سراي التركي 6 / صفر.

وحافظ باريس سان جيرمان على العلامة الكاملة بتحقيق الفوز الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق خمس نقاط أمام الريال الذي تقدم خطوة هائلة على طريق التأهل للدور الثاني حيث يتفوق بفارق خمس نقاط على كلوب بروج صاحب المركز الثالث قبل الجولتين الأخيرتين من المجموعة.

وتجمد رصيد غالطة سراي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المجموعة.

في باريس، أنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ماورو إيكاردي في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أهدر الضيوف فرصة ذهبية للتعادل بعدما أضاع مباي دياني ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 76.

وفي مدريد، حسم الريال المباراة تماما في شوطها الأول برباعية نظيفة سجلها البرازيلي رودريجو في الدقيقتين الرابعة والسابعة وسيرخيو راموس والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 14 من ضربة جزاء و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف بنزيما الهدف الثاني له وهو الخامس للفريق في الدقيقة 81 ثم اختتم رودريجو التسجيل بالهدف الثالث (هاتريك) له والسادس لفريقه.

وكتبت المباراة شهادة نجاح جديدة ورائعة للبرازيلي رودريجو الذي سجل ثلاثة أهداف منها هدفان صنعهما زميله ومواطنه مارسيلو كما صنع رودريجو نفسه الهدف الرابع للفريق والذي سجله بنزيما في نهاية الشوط الأول.

والفوز هو الأول للريال في دوري الأبطال على استاد "سانتياغو برنابيو" منذ أكثر من عام حيث كان آخر فوز له على هذا الملعب بدوري الأبطال عندما تغلب على فيكتوريا بلزن التشيكي 2 / 1 في دور المجموعات بالبطولة الموسم الماضي وذلك في 23 أكتوبر 2018.