تشيلسي يتعادل مع أياكس 4/4 في مباراة مجنونة

المصدر: د ب ا

تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي بشق الأنفس مع ضيفه أياكس الهولندي 4/4 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت فوز فالنسيا الإسباني على ضيفه ليل الفرنسي 4 / 1.

وسجل أهداف تشيلسي جورجينيو (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 5و71 وسيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 63، ورييس جاميس في الدقيقة 74.

بينما سجل أهداف أياكس تامي أبراهام، لاعب تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية وكوينسي بروميس في الدقيقة 20 وكيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35 ودوني فان دي بيك في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة طرد دالي بليند وجويل فالتمان لاعبي أياكس في الدقيقتين 68 و69.

كما شهدت إهدار أزبيليكويتا ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 78.

ورفع أياكس رصيده إلى سبع نقاط وهو نفس رصيد تشيلسي.

وفي المباراة الثانية، قلب فالنسيا تأخره بهدف أمام ليل إلى فوز 4 / 1.

وتقدم ليل بهدف سجله فيكتور أوسيمين في الدقيقة 25 وتعادل دانيل باريخو لفالنسيا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. وأضاف أداما سامورو، لاعب ليل، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82 ثم سجل جيفري كوندوجبيا الهدف الثالث في الدقيقة 84 قبل أن يختتم فران توريس أهداف فريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع فالنسيا رصيده إلى سبع نقاط متساويا مع أياكس وتشيلسي، وتوقف رصيد ليل عند نقطة واحدة.

ويلتقي في الجولة المقبلة فالنسيا مع ضيفه تشيلسي، بينما يلعب ليل مع ضيفه أياكس.