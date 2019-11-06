أشرف حكيمي يقود دورتموند لإسقاط إنتر ميلان في مواجهة مثيرة

المصدر: د ب ا

قلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الطاولة على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز 3 /2 الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بهدف لإنتر ميلان بعد خمس دقائق ثم أضاف أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 40.

ولكن دورتموند قلب الطاولة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل بواسطة المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 51 وجوليان براندت في الدقيقة 64.

وعاد أشرف حكيمي ليتقمص دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة 77.

وفي المرحلة نفسها، فرض سلافيا براغ التشيكي التعادل السلبي على مضيفه برشلونة.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد ثماني نقاط ويحل دورتموند في المركز الثاني بسبع نقاط ثم إنتر في المركز الثالث بأربع نقاط ويتذيل سلافيا الترتيب بنقطتين.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق الأرجنتيني مارتينيز الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب وتوغل إلي داخل منطقة جزاء دورتموند وتلاعب بخط الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.

وحاول دورتموند أن يعيد تنظيم صفوفه سريعا ويسجل هدف التعادل لكن الفريق الألماني افتقد إلى الدقة في اللمسة الأخيرة مما حال دون هز شباك الخصم في أول ربع ساعة.

وضاعت فرصة محققة لدورتموند في الدقيقة 18 عندما أرسل حكيمي تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء إلى ماريو جوتزه الذي سدد كرة قوية ولكن سمير هاندانوفيتش حارس إنتر تصدى له ببراعة.

وبمرور الوقت، استعاد إنتر ميلان السيطرة على مجريات المباراة ونجح في الوصول مرتين لمرمى أصحاب الأرض ولكن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لم يستثمر الوضع لصالحه على النحو الأمثل.

وكاد ثورجان هازارد أن يدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 34 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن هاندانوفيتش وقف له بالمرصاد.

وأضاف كاندريفا الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 40 بعد أن تلاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بدفاع دورتموند قبل أن يمرر إلى كاندريفا الذي انطلق بالكرة بشكل رائع وسدد كرة قوية في أقصى شباك الحارس رومان بوركي.

وضاعت فرصة هدف محقق لدورتموند في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت عند جادون سانشو الذي سدد كرة قوية ولكن هاندانوفيتش واصل تألقه وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر هازارد هدفا مؤكدا لدورتموند بعد أن تبادل التمرير مع جوتزه قبل أن ينفرد بمرمى الفريق الضيف تماما لكنه تعثر في اللمسة الأخيرة.

ورد دورتموند بهدف بعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني بواسطة المغربي حكيمي بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت عند جوتزه الذي أرسل عرضية متميزة داخل منطقة الجزاء قابلها حكيمي بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وتوالت الفرص الخطيرة لفريق دورتموند وسط حالة من الارتباك في دفاعات إنتر ميلان لكن لاعبي الفريق الألماني لم يترجموا هذه الفرص إلى مزيد من الأهداف.

ورد إنتر ميلان بهجمة سريعة انتهت بتصويبة قوية من مسافة بعيدة عن طريق بروزوفيتش لكن بوركي أمسك الكرة بثبات.

وأوشك حكيمي على تسجيل الهدف الثاني له ولدورتموند عبر تسديدة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات من المرمى الإيطالي.

ونجح جوليان براندت في تسجيل هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 64 بعد أن اقتنص البديل باكو الكاسير الكرة من دفاع إنتر ومرر إلى براندت الذي لم يتوان عن هز الشباك.

وضاعت فرصة مؤكدة لدورتموند في الدقيقة 68 عبر ضربة رأس قوية من أكسيل فيتسل لكن الكرة مرت مباشرة بجوار المرمى الإيطالي.

وتقمص حكيمي دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة 77 بعدما تبادل التمرير بشكل رائع مع سانشو قبل أن ينفرد بمرمى هاندانوفيتش ويسدد بذكاء في الشباك.

وكاد ستيفانو سينسي أن يخطف هدف التعادل القاتل لإنتر في الدقيقة الأخيرة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن بوركي تصدى له ببراعة.