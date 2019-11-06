ليفربول يهزم جينك وينتزع صدارة مجموعته بدوري الأبطال

المصدر: د ب ا

انتزع فريق ليفربول الإنجليزي صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه جينك البلجيكي 2 / 1 أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من المجموعة، مستغلا سقوط نابولي الإيطالي في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي.

وتقدم ليفربول بهدف سجله جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 14، وتعادل مبوانا ساماتا لجينك البلجيكي في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني سجل أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 52.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد جينك عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تعادل نابولي مع ضيفه ريد بول سالزبورج 1/1.

وتقدم سالزبورج بهدف سجله إرلينج هالاند في الدقيقة 11 من ركلة جزاء وتعادل نابولي عن طريق هيرفينج لوزانو في الدقيقة 44.

ورفع نابولي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني كما رفع سالزبورج رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

ويستضيف ليفربول نابولي في الجولة المقبلة، التي ستشهد مواجهة بين جينك وضيفه ريد بول سالزبورج.