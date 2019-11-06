أرسنال يجرد تشاكا من شارة القيادة

أكد الإسباني يوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي الثلاثاء سحب شارة قيادة الفريق من لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا.

وأخبر إيمري لاعبه السويسري أنه لم يعد قائدا للفريق، مشيرا إلى أن تشاكا تقبل الأمر.

وكان تشاكا خلع قميص أرسنال ورمى به على الأرض، وذلك عقب قيام جماهير الفريق باستفزازه خلال عملية استبداله خلال التعادل مع كريستال بالاس 2 /2 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد هذه الواقعة مباشرة حاول تشاكا أن يلطف الأجواء مع جماهير ارسنال عبر البيان الذي أصدره والذي قال فيه "بعد التفكير فيما جرى أريد أن أقدم لكم شرح لما حدث".

وأضاف: "الأحداث التي صاحبت عملية استبدالي في المباراة سببت لي حزنًا عميقًا، أحب ذلك الفريق ودائمًا أقدم مئة بالمئة من مجهودي داخل وخارج الملعب".

وتابع تشاكا: " مشاعري بخصوص عدم فهمي من قبل الجماهير، وترديد عبارات مسيئة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في الملعب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، جرحني بعمق، الناس يقولون عبارات مثل "سنكسر قدمك" و"نقتل زوجتك"، و"نتمنى أن تصاب ابنتك بالسرطان" جعلني غاضبًا حينما شعرت بذلك من جانب الجماهير في الملعب يوم الأحد الماضي".

وواصل: "في هذا الموقف وجدت نفسي أقوم برد الفعل الذي كان يعد بمثابة عدم احترام لمجموعة من الجماهير، أنا والفريق في حالة من الطاقة الإيجابية، هذه لم تكن نواياي أبدًا، وأعتذر للأشخاص الذين فكروا بشأني بهذا الشكل".

واختتم تشاكا رسالته قائلًا: "أمنيتي أن نعود مجددًا إلى حالة الاحترام المتبادل، متذكرين أننا لماذا وقعنا بحب تلك اللعبة في المقام الأول، دعونا نتجاوز الأمر معًا بإيجابية".